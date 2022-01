Lotto e 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi 7 gennaio 2022. SuperEnalotto, come cambia il calendario

ROMA - L'estrazione del Lotto e 10eLotto che non si è svolta ieri verrà recuperata stasera, venerdì 7 gennaio 2022, alle 20. Il gioco del Lotto tornerà poi direttamente martedì 11 gennaio 2022 con la nuova estrazione, riprendendo i suoi appuntamenti canonici ogni martedì, giovedì e sabato. Discorso diverso per l'estrazione del SuperEnalotto: l'estrazione mancata di ieri, 6 gennaio, infatti, verrà recuperata domani, sabato 8 gennaio. L'estrazione comunque saltata per queste festività verrà comunque recuperata poi lunedì prossimo, 10 gennaio. La prossima settimana, quindi, le estrazioni del SuperEnalotto saranno quattro e non tre: si terranno infatti di lunedì, martedì, giovedì e sabato.

