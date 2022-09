Tempismo inglese: lascia la fidanzata, lei gioca alla Lotteria e vince 61 milioni di sterline. «Ora sono pentito»

Come si dice tempismo perfetto in inglese? Lui ha lasciato la sua fidanzata, ma si è amaramente pentito perché pochi mesi dopo lei ha vinto ben 61 milioni di sterline alla lotteria EuroMillions. È la storia di Daniel White, giocatore di Rugby in Gran Bretagna che oggi 27enne ha raccontato il fatto accaduto nel 2016.

L'amore finito tra Daniel e Courtney

Daniel aveva interrotto la relazione con la sua fidanzata Courtney Davies nel 2016. Daniel e Courtney si erano conosciuti da adolescenti alla Monmouth Comprehensive School, in Galles. Dopo due anni di relazione però l'amore era finito: «Era una storia d'amore tra scuola e adolescenza che è appena finita. Avevamo interessi diversi e amici diversi» aveva raccontato il giocatore di rugby all'epoca della rottura.

Ma pochi mesi dopo, è arrivata la notizia: la sorella di Courtney, Stephanie aveva acquistato un biglietto vincente della lotteria dal tabaccaio della sua città. La vincita è stata di £ 61.102.442,90 (61 milioni di sterline). E aveva deciso di dividere la cifra con tutti i membri della famiglia, compresa la sorella. «Avrei potuto esserci anche io»

«Quel giorno il mio telefono è impazzito» ha raccontato Daniel. «I miei amici mi scrivevano se mi ero messo a piangere quando lo avevo scoperto" racconta. E poi confessa: «Ho messo la testa tra le mani. Sono felice per loro, ma ovviamente sento che avrei potuto essere anche io parte di quella vincita».