Lotteria Italia, premi giornalieri ma non per tutti Ecco chi non aderisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Si telefona, si invia il codice presente sul biglietto e si concorre. Teoricamente è facile partecipare ai premi giornalieri della Lotteria Italia, solo che in pratica non è così, perché la comunicazione telefonica è possibile solo nei casi in cui gli operatori telefonici abbiano «aderito all’iniziativa e quindi reso disponibile il servizio ai propri clienti» tramite il numero 894444. E’ quanto comunicano i Monopoli di Stato in merito alle segnalazioni di alcune problematiche relative al servizio. Ad esempio, per chi sceglie di partecipare telefonando da linea fissa, il servizio è accessibile «da Tim, Wind, Infostrada e Cloud Italia (ex Eutelia)». Per chi chiama utilizzando la linea di altri operatori «la risposta sarà di numerazione inesistente (l’accessibilità al servizio è una scelta esclusiva dell’operatore stesso)». Ancora per chi chiama da fisso, è previsto «che la chiamata NON sia tassata fintanto che l’utente non abbia usufruito del servizio e quindi, nel caso specifico di Lotteria Italia, non abbia effettivamente inserito e registrato il proprio codice», quindi sarà effettuato un addebito solo nel caso in cui la registrazione dei codici vada a buon fine (circa entro 90 secondi), in caso contrario la chiamata resta a carico dell’operatore. Per chi chiama da cellulare, l’unico operatore ad aver reso disponibile il servizio è Tim, ogni altro operatore alla chiamata darà come risposta “Inesistente". Infine per la partecipazione con sms, il servizio è accessibile «al numero 4770470 da Tim, Vodafone, Wind, TRe e Poste Mobile. Nel caso in cui l’utente di un altro operatore non abilitato cerchi di inviare un SMS con il codice, sarà l’operatore stesso a bloccarne l’inoltro verso il gestore del servizio senza fornire, in generale, alcun riscontro per l’utente».