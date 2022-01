Lotteria Italia, diretta 6 gennaio 2022: tutti i biglietti vincenti. Chi ha vinto il primo premio da 5 milioni di euro

Lotteria Italia: tutti i biglietti vincenti. Ecco chi ha vinto il primo premio da 5 milioni di euro. Questa sera 6 gennaio in diretta su Rai 1 durante la trasmissione "Soliti Ignoti - il ritorno, speciale Lotteria Italia" avverrà l'estrazione dei biglietti fortunati che si aggiudicheranno i premi in palio.

Sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2021 della Lotteria Italia, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in aumento del 38,2% rispetto all’edizione precedente, quando erano stati venduti 4,6 milioni di tagliandi.

Il Lazio, riporta agipronews, si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 19% del dato nazionale), il 40,8% in più rispetto allo scorso anno.

Segue a stretto giro la Lombardia, che supera di poco il milione di tagliandi (+38,2%), confermando anche in questo caso il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 608mila tagliandi staccati (+57,2%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti all’Emilia-Romagna, che si ferma a 577mila, in cui l’aumento è stato del 48,1%. Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

