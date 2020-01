Lotteria Italia

Lotteria Italia: I 20 biglietti di seconda categoria. Lazio protagonista: 5 vincite da 100mila euro a Roma e provincia . Sono stati appena comunicati i biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia, mentre per conoscere gli abbinamenti dei premi di prima categoria bisognerà attendere la diretta de I Soliti Ignoti Speciale Lotteria.Cinque dei 20 premi da 100mila euro ciascuno, spiega Agipronews, sono finiti nella Capitale (4) e a Frascati (1), nella zona dei Castelli Romani. Bene anche Emilia Romagna, Campania e Piemonte, con tre premi ciascuno. Nel primo caso, i biglietti vincenti sono stati venduti a Castellarano (RE), Parma e Riccione; la Campania sorride con Salerno (2) e Napoli, mentre i biglietti "piemontesi" sono stati staccati a Torino, Piscina (TO) e Tortona (AL). Due vincite da 100mila euro sono andate anche in Puglia, precisamente in provincia di Bari (Molfetta e Palo del Colle). Un premio a testa, infine, per Lombardia (a Pavia), Trentino (Lavis), Friuli Venezia Giulia (Trieste) e Abruzzo (Torino di Sangro, in provincia di Chieti).Ecco le serie e i numeri dei 20 bigliettidel valore di 100.000 euro ciascuno.SERIE NUMERO VENDUTO A PROVC 497235 ROMA RML 064678 CASTELLARANO REE 237293 ROMA RME 235721 ROMA RMN 221621 MOLFETTA BAF 409216 SALERNO SAD 133481 PAVIA PVE 346697 TORINO DI SANGRO CHP 431020 PALO DEL COLLE BAP 412570 LAVIS TNM 059274 RICCIONE RNL 288423 TORINO TOE 468061 FRASCATI RMA 473573 TORTONA ALM 160464 TRIESTE TSP 475690 ROMA RMN 065499 NAPOLI NAM 003332 SALERNO SAA 351631 PARMA PRE 323839 PISCINA TO