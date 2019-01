Lotteria Italia 2019, la diretta: la fortuna bacia il Sud. Tre in Campania, uno a Torino e uno a Terni

di Ida Di Grazia

Insu Rai 1, l'estrazione diche stiamo seguendo su Leggo.it , che si sta svolgendo durante, lo show condotto daLa fortuna ha baciato il Sud, tre dei cinque biglietti di prima categoria sono andati ine l’attesa cresce aGli atri due sono andati a Fabro e a Torino.Ecco le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi, tra cui quella da– Via Roma 59– Piazza Principe Umberto– Corso Traiano 158– A03 SA-RC– A1 MI-NAI premi di prima categoria, ricorda Agipronews, mancavano dalla Campania dall’edizione 2015, quando furono vinti 2 milioni a San Nicola La Strada (Caserta), mentre al 2011 risale la vincita più ricca, 5 milioni a Napoli. Un altro dei biglietti vincenti di prima categoria è stato venduto in un’dove tre anni fa finì il quinto premio da 250mila euro. Il quinto è stato venduto a, che si conferma super fortunata: l’anno scorso finirono in provincia del capoluogo piemontese il terzo premio da 1,5 milioni a Rosta, e il quarto da 1 milione a Pinerolo. Restano invece a secco di premi di prima categoria il Lazio e Roma, nonostante anche quest’anno siano in cima alle classifiche di vendita: un anno fa la Capitale si aggiudicò il quinto premio da mezzo milione, mentre due anni fa in Regione non finì neanche uno dei cinque premi più importantiI premi dei 205 biglietti vincenti saranno così distribuiti:1° Premio € 5.000.0002° Premio € 2.500.0003° Premio € 1.500.0004° Premio € 1.000.0005° Premio € 500.000N° 50 premi da € 50.000N° 150 premi da € 25.000Sei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori, riporta Agipronews, hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il biglietto può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).La fortuna sceglie ancora le aree di servizio, rinnovando una prolifica tradizione che lega i ristori autostradali alla Lotteria Italia: nelle ultime dieci edizioni (esclusa l’attuale), i premi vinti nelle aree di sosta, riporta Agipronews, hanno regalato complessivamente 32,5 milioni, considerando solo i premi di fascia più alta. Stavolta due biglietti vincenti su cinque di prima categoria sono stati venduti in autostrada: uno nell’area di servizio di Fabro (Terni) sulla A1, dove già tre anni fa finì il quinto premio da 250mila euro, l’altro a Sala Consilina, sulla Salerno-Reggio Calabria.L’anno scorso, invece, fu proprio il primo premio da 5 milioni di euro a finire in un’area di sosta, precisamente nell’Autogrill La Macchia Ovest di Anagni (Frosinone). Un punto particolarmente fortunato visti gli ulteriori tre premi, sempre nell’edizione 2017: uno da 20mila euro allo stesso Autogrill, altri due da 50mila venduti nell’area gemella che si trova di fronte, La Macchia Est, in direzione Roma. Nella storia recente della Lotteria l’edizione più fortunata per i “giocatori viaggianti” è stata quella del 2005: ben 9 milioni grazie al primo, al secondo e al quarto premio, rispettivamente da 5 milioni, 3 milioni e 1 milione di euro, quella più avara è stata nel 2014, con appena 500mila euro.