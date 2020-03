Lotto, Superenalotto e 10eLotto: caccia al colpo grosso. Poi domani arriverà lo stop

Appuntamento stasera con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto (sabato 21 marzo 2020): i numeri vincenti e le quote dalle ore 20. Ricordiamo l'ultima sestina vincente del Superenalotto: 7 - 11 - 17 - 28 - 29 - 50. Numero Jolly 41, Superstar 59. Non ci sono stati 6 nè 5+. Per la sestina del Superenalotto, il jackpot di oggi sabato 21 marzo sale così alla cifra di 35 milioni e 700 mila euro. Da ricordare poi che da domani questi concorsi per l'emergenza Coronavirus verranno sospesi.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, nuovi casi in calo nelle Marche: 172. Il totale sale sopra i duemila contagiati/ La mappa del contagio in tempo reale

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA