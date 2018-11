Los Angeles, armato entra in un bar durante una festa per studenti e spara

Nel locale 'Borderline bar & grill' di Thousand Oaks era in corso una festa di studenti 'Country College'. Sono almeno sei le persone rimaste ferite nella sparatoria. A renderlo noto è stato lo sceriffo della contea di Ventura, Garo Kuredjian nel corso di una conferenza stampa. Tra i feriti c'è anche un vice sceriffo, ricoverato in ospedale. Non si conosce la gravità delle ferite riportate dalle vittime. Le prime notizie su quanto stava accadendo, ha ancora spiegato lo sceriffo, sono giunte intorno alle 23.20 (le 8.20 di questa mattina in Italia). L'uomo responsabile dell'attacco sarebbe ancora in azione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti terrorizzati si sono rifugiati sotto i tavoli del locale quando l'uomo, che sarebbe ancora a piede libero, ha aperto il fuoco.Secondo quanto riferito dai testimoni, l'aggressore ha esploso numerosi colpi di arma da fuoco e quindi ha lanciato alcune granate fumogene tra la folla che si trovava all'interno del locale. La polizia ha diramato un allarme invitando la popolazione a tenersi a distanza dall'area del locale.