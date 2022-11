Meccanico muore in un incidente mentre prova una moto: Lorenzo era appassionato di trial ed enduro

Stava provando una moto, la sua passione ed il suo lavoro. Lorenzo Funghini, un meccanico di 29 anni, era in strada con un Tmax, probabilmente una prova per un cliente, quando ha urtato un'auto che stava girando ed ha colpito un furgoncino che la precedeva. Morto sul colpo il titolare di un’officina meccanica a Carlazzo, in provincia di Como, e grande appassionato di moto da cross e trial, che guidava nel tempo libero, quando la serranda dell'officina era abbassata, scrive Il Giorno.

Urto violento

L'incidente è avvenuto sul tratto di Statale Regina nella frazione di San Pietro Sovera, contro una Golf guidata da un uomo di 72 anni, mentre alla guida del furgoncino contro cui ha sbattuto il giovane meccanico, c'era un uomo di 53 anni. Finito a terra, dopo l'urto, il 29enne è stato subito soccorso, ma nonostante la tempestività del 118, Funghini era già a terra senza vita, ucciso da un urto violentissimo.

Lutto cittadino

Il Comune di Menaggio, dove il giovane viveva ed era molto conosciuto ha subito diffuso la notizia della sua morte, mentre il magistrato della procura di Como ha disposto il sequestro dei tre veicoli coinvolti per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale.