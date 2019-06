Sbanda con la Kawasaki e finisce nel fossato: morto a soli 32 anni

di Mirto De Rosario

Un incidente mortale si è verificato poco dopo le 16.30 di sabato lungo la provinciale che collega Campi Salentina a Guagnano. Un motociclista di 32 anni,, dopo la rotatoria che si trova all'uscita da Campi, ha perso il controllo del mezzo, una Kawasaki di grossa cilindrata, ed è finito fuori strada. Pare che il motociclista stesse viaggiando in direzione Guagnano e si sia schiantato lungo un rettilineo.Inutili i soccorsi, pur tempestivi, dei sanitari del 118: al loro arrivo per lo sfortunato centauro non c'era più niente da fare. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Campi: toccherà a loro stabilire l'esatta dinamica del drammatico impatto.