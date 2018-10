Morta la giornalista Loredana Ranni: aveva 56 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in lutto per la morte, avvenuta questa mattina a Milano, di, 56 anni, caporedattore centrale a “Immagine”, del gruppo Rcs. Nata a Carunchio (Chieti), Loredana era cresciuta a Pescara dove, dopo la laurea in Lettere, aveva mosso i primi passi nel giornalismo, prima a "La Nuova Gazzetta" e Tvq.Iscritta all'Ordine dal 1984, col primo corso sperimentale per giornalisti di moda alla Marzotto iniziò l’avventura nel mondo che più l’appassionava. Tra le sue esperienze, la rivista Fashion, Cipria e “Io Donna” il supplemento del Corriere della Sera, con la quale collaborava ancora. Volontaria e addetta stampa dell'Admo, attività iniziata dopo la personale esperienza col tumore che riuscì a sconfiggere e su cui scrisse il libro "Io viva di tumore" (Proedi editore), Loredana era consulente "wedding planner" e collaborava con la Regione al progetto "The Beautiful Wedding in Abruzzo", con l'attore Ron Moss ("Ridge di Beautiful") come testimonial.