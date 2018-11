Fa il finimondo all'ospedale poi tenta di fuggire e ferisce carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO - L'altra sera i carabinieri della stazione di Lonigo hannoM.R., 43enne residente nello stesso centro leoniceno. Secondo quanto accertato l'uomo si trovava al pronto soccorso del locale ospedale per procedure sanitarie, quando, apparentemente senza cause, ha, costringendo i sanitari e i suoi familiari a richiedere l’intervento al 112.Il 43enne, alla vista dei militari, ha inscenato un tentativo di fuga e una volta fermato si è opposto e nel tafferuglio ha causato ferite ad una mano ad un carabiniere. Alla luce di quanto accaduto, i militari hanno quindiproceduto all’arresto 43enne, il quale, viste le precarie condizioni di salute, è stato trasferito e poi trattenuto all'ospedale di Vicenza, in regime di arresti domiciliari.Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Vicenza, a seguito della quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.