Nuovo omicidio a Londra, 24enne accoltellato a morte: in 60 uccisi da inizio anno

Nuovo accoltellamento a Londra, dove un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito e ferito a coltellate a Crows Road, Barking, nella parte est della città. Al loro arrivo a Crows Road, Barking, nella tarda serata di ieri, gli agenti della Metropolitan Police hanno trovato la vittima ancora in vita ed hanno prestato i primi soccorsi, ma il giovane è stato dichiarato morto dagli operatori dei servizi di emergenza che sono giunti successivamente sul luogo dell'aggressione. Quest'anno la Met Police - responsabile per l'area della Grande Londra - ha registrato oltre 60 omicidi, in 39 dei quali sono stati usati coltelli, in dieci le pistole.

