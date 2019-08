Allarme super batteri resistenti ai farmaci, metro invasa: «Diffusione inarrestabile»

di Michela Poi

Milioni diproliferanonelladi. È quel che emerge da una ricerca pubblicata su “Nature” , importante rivista scientifica internazionale, condotta da un team di medici della East London University e coordinati dalla professoressa Hermine Mkrtchyan. A riportare quanto svelato dal Nature è stato il giornaleL'intento della ricerca era riuscire a scovare la presenza di(batteri resistenti che infettano l'uomo) nelle zone più frequentate di Londra: metropolitana, ospedali, centri commerciali, ma anche tastiere degli sportelli bancomat.Dai campioni raccolti, è emerso un risultato sorprendente: 600 singoli tipologie differenti di stafilococchi. Di questi, 281 (il 46.83%) resistenti a due o più antibiotici (ad esempio la penicillina antibiotica), mentre una percentuale più elevata di batteri (49,5%) resistente a più farmaci, ed è stata trovata nelle aree più frequentate da persone, come la metro. “Super batteri” resistenti a tutto: caldo, umidità, smog. Capaci di riprodursi ed evolversi anche in ambienti particolarmente ostili.«Le aree pubbliche in generale che fanno parte della nostra vita quotidiana stanno sempre più diventando serbatoi di batteri resistenti a più farmaci – ha dichiarato Hermine Mkrtchyan -. I campioni analizzati sono ulteriori prove del fatto che le misure di controllo delle infezioni non riescono a limitare la diffusione di batteri resistenti».