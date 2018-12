Londra, treno deraglia in metro: panico e caos, ritardi nelle corse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Network Rail ha detto che una smerigliatrice ferroviaria è deragliata nei pressi di Edmonton Green ieri sera. La Greater Anglia ha dichiarato che i servizi sono stati significativamente ridotti questa mattina.Le partenze da Hertford East a Liverpool Street, normalmente gestite da Seven Sisters, sono state dirottate su Tottenham Hale. In una dichiarazione, un portavoce di Network Rail ha detto che non ci sarà alcun servizio tra Enfield Town e Seven Sisters, e tra Cheshunt e Seven Sisters questa mattina.«Gli ingegneri di Network Rail sono sul posto e sperano di risolvere il problema il prima possibile», ha detto il portavoce. «Ci scusiamo con i passeggeri interessati e li consigliamo di controllare con il loro operatore ferroviario o tramite le richieste della National Rail prima di mettersi in moto mattina».