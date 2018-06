A fuoco hotel di lusso in pieno centro, al lavoro un centinaio di vigili del fuoco

LONDRA - Un vasto incendio è divampato nella parte alta del Mandarin Oriental Hyde Park, storico hotel di lusso nel cuore di Chelsea, a Londra, dove circa 100 vigili del fuoco sono al lavoro per circoscriverlo. Il fumo è visibile in diverse zone della città e la strada di accesso all'albergo è stata chiusa al traffico per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. Al momento non si ha notizia di vittime, né una stima dei potenziali danni.



L'hotel, lungo Knightsbridge, occupa uno storico edificio edoardiano in mattoni rossi di inizio '900 ed è stato rilevato nel 1996 dal Mandarin Oriental Hotel Group. Quindici autopompe e quasi un centinaio di pompieri sono stati inviati sul posto, dopo aver ricevuto più di 35 chiamate, hanno detto i vigili del fuoco di Londra. La causa delle fiamme, che si sono propagate per tutta la struttura di 12 piani, non è ancora nota, si legge in una dichiarazione. Grandi colonne di fumo nero si vedono da tutta l'area che sovrasta l'edificio, vicino ad Harrods e al lussuoso complesso residenziale One Hyde Park.



Le testimonianze raccolte sul posto fanno riferimento a minuti di paura, anche nel ricordo del ben più grave rogo di Grenfell Tower di un anno fa, ma confermano che non vi sarebbero feriti. I primi allarmi sono stati dati verso le 16 locali, le 17 in Italia, e nel giro di pochi minuti i pompieri hanno ricevuto 35 chiamate. L'incendio è apparso di notevoli dimensioni a giudicare dalla grande nube di fumo nera sprigionatasi, ma sembra essere stato circoscritto rapidamente. L'hotel, che si trova di fronte ai grandi magazzini Harrods e nel quale di recente erano stati completati lavori di ristrutturazione, conta 198 fra camere e suite. La gente è stata evacuata, personale compreso.



Alcuni dipendenti, accolti per rifocillarsi con bottiglie d'acqua nel vicino Hyde Park, hanno raccontato ai giornalisti di aver visto una parte della struttura riempirsi di fumo, ma di non avere al momento alcuna informazione sulle cause iniziali del focolaio. «È andata bene», ha detto uno di loro, ribadendo che non risultano vittime, «ma ancora non sappiamo da dove le fiamme siano partite». I vigili del fuoco restano intanto all'interno, mentre sono presenti anche poliziotti e alcune ambulanze, parcheggiate a motori spenti. Il Mandarin Oriental, che ha esattamente 115 anni di storia, è stato frequentato pure dalla famiglia reale. Di recente, nel 2011, la regina vi ospitò un ricevimento destinato ai principi di casa Windsor e a rappresentati di altre dinastie invitati per le nozze di William e Kate alla vigilia dell'evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA