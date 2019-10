Londra, due ragazzi italiani condannati per stupro: dopo si "davano il cinque"

Sono stati condannati per stupro nel Regno Unito due ragazzi italiani accusati di aver abusato di una 23enne visibilmente ubriaca, e che non si reggeva in piedi, all'interno di uno stanzino di un night club di Soho, a Londra, nel febbraio 2017. Lo riferiscono i media britannici. Durante il processo, è stato proiettato il video di una telecamera di sorveglianza ripreso dopo l'accaduto che mostra i due ridere, congratularsi a vicenda e darsi il cinque. L'indicazione della pena detentiva per i due è attesa a giorni.

