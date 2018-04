Londra, ancora violenza: ucciso un 18enne a coltellate nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma la violenza adove il numero delle vittime di accoltellamenti in città si avvicina ormai a quota 40 nel solo 2018, con una sessantina di omicidi totali. In undici occasioni a morire sono stati minorenni.Nella notte è morto un diciottenne, accoltellato ieri sera. Questa vokta teatro dell'omicidio è stata Chestnut Avenue, nella zona di Forest Gate, settore est della metropoli. La polizia è intervenuta per prestare soccorso, ma non c'è stato nulla da fare: il ragazzo è spirato dopo poco più di un'ora e mezzo. Come per altri casi precedenti, Scotland Yard ha lanciato anche a Forest Gate un pressante appello a tutti i possibili testimoni di quanto accaduto a farsi vivi.