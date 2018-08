Londra, allarme terrorismo: auto contro la sede del Parlamento Pedoni investiti, un arresto

Un'auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal Parlamento di Westminster, a Londra. Un uomo è stato arrestato, ha reso noto Scotland Yard. Lo riporta la Press Association.

A car has crashed at the barriers in Westminster, with several people injured outside Parliament.



Alcuni pedoni sono rimasti feriti dopo lo schiantodell'auto contro le barriere. Nelle zone circostante, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza.

Le immagini pubblicate sui social media hanno mostrato un uomo circondato dagli ufficiali di polizia che veniva portato via dall'auto in manette. Secondo un testimone la vettura avrebbe colpito anche un ciclista nell'incidente.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.