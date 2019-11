Londra, allarme sul London Bridge: uditi spari, panico tra la folla. Ucciso un uomo

LONDRA - Colpi d'arma da fuoco e polizia in azione in questi minuti a London Bridge, nel cuore di Londra. Lo riferiscono i media citando testimoni e fonti investigative. Non ancora chiaro il contesto. Fonti della polizia citate da Sky News parlano di un uomoucciso a colpi d'arma da fuoco dalle forze dell'ordine sul London Bridge.

Secondo le prime informazioni, la polizia ha cordonato l'area bloccando l'accesso al ponte dove staziona un camion al centro della carreggiata. Scotland Yard al momento fa riferimento sul suo account Twitter a «un incidente», invitando a evitare la zona. Il servizio di ambulanze di Londra twitta a sua volta di aver inviato alcune ambulanze sul posto. La zona è stata teatro negli anni scorsi di un attacco terroristico di matrice jihadista.



