Quattro giovani accoltellati al festival della musica Uno di loro è grave

ROMA - Quattro giovani sono stati feriti a coltellate, uno dei quali gravemente, durante un festival musicale all'aperto a Londra. Lo scrive la Bbc. I giovani sabato sera stavano assistendo al Garage Nation Festival nel Forest Country Park a Hainault, a est della capitale britannica. Due dei feriti sono stati medicati sul posto, mentre altri due, un ragazzo di 26 anni e uno di 22, sono stati trasportati in elicottero in ospedale nell'East End. Il primo, scrive la Bbc, ha ferite molto gravi, mentre il secondo non è in pericolo di vita. La polizia sta indagando e per ora non ci sono stati fermi o arresti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA