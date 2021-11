Torna il lockdown: da domani chi non è vaccinato non può uscire di casa. Ecco dove

Scatta domani, lunedì 15 novembre, in Austria il lockdown per le persone non vaccinate contro il Covid. È quanto è stato deciso in un incontro tra il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ed i governatori delle regioni.

Vienna, quindi, si prepara ad introdurre un lockdown per i non vaccinati. Stando ad una bozza di proposta, le misure resterebbero in vigore fino al 24 novembre, anticipa l'agenzia Dpa. Nel documento si osserva che la decisione è necessaria «per evitare il crollo del sistema sanitario». Il governo federale discuterà il testo domani con i leader delle regioni, ma ampio sostegno alla decisione era già stato espresso preventivamente.

APPROFONDIMENTI L’EPIDEMIA Marche Covid, oggi sono 285 i nuovi contagi. Muore un 60enne....

LOCKDOWN: COME FUNZIONA

Chi non è vaccinato o guarito dal Covid potrà uscire di casa, come per i precedenti lockdown, per lavorare, fare la spesa o in caso di urgenze, per stare all'aperto per necessità di salute fisica o mentale o praticare un culto religioso. I bambini sotto i 12 anni sono esclusi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA