Lockdown solo per i no vax, Alto Adige pronto ad adottare il "modello Austria"

Applicare il modello austriaco introducendo il lockdown solo per i non vaccinati. E' l'idea lanciata dell’assessore alla Sanità Thomas Widmann che potrebbe essere applicata in provincia di Bolzano se Roma decidesse di seguire la strada di Vienna. "Non possiamo rischiare una nuova crisi pandemica per chi non si vaccina, i numeri parlano chiaro, chi finisce in ospedale è sempre un non vaccinato" ha spiegato l'assessore provinciale altoatesino.

In Alto Adige nelle ultime 24 ore il numero di ricoveri di pazienti covid è salito da 43 a 50. 44 pazienti (+6) sono ricoverati nei normali reparti, mentre 6 (+1) in terapia intensiva. Non si registrano decessi. L'Azienda sanitaria ha individuato 43 nuovi casi (16 tramite 298 tamponi pcr e 27 tramite 5115 test antigenici). Sono appena 8 i pazienti dichiarati guariti, mentre 2007 altoatesini sono in quarantena, superando la soglia dei 2000.

