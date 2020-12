Natale e Capodanno, 8 giorni di lockdown: ecco quali sono

Sarà un Natale e fine 2020 in quasi totale lockdown. La decisione ufficiale arriverà domani, ma il governo Conte sembra aver deciso: 8 giorni di zona rossa tra Natale e Capodanno. Dopo una lunga trattativa all’interno del Governo stesso tra l’ala rigorista schierata per una chiusura totale ininterrotta del Paese dal 21 dicembre al 6 gennaio e i dubbi del premier Giuseppe Conte, si è arrivati a un possibile compromesso che dovrebbe scongiurare il pericolo di una terza ondata di contagi da coronavirus a gennaio. La cosa assolutamente da evitare.

Il risultato dovrebbe essere il Paese in area rossa totale per otto giorni (24-27 dicembre e 31 dicembre-3 gennaio) e in zona gialla per tre: 28, 29 e 30 dicembre. Domani, venerdì 18 dicembre, un vertice tra Conte e capidelegazione di maggioranza deciderà la nuova stretta anti-Covid. Il giorno stesso o quello successivo (sabato 18 dicembre) ci sarà il Consiglio dei ministri per varare le nuove misure anti-Covid.

INoltre, restano in vigore le regole del Dpcm del 3 dicembre scorso: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata o uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome». Sarà possibile spostarsi solo tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

