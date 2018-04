Picchia la ex incinta e la butta giù dalle scale Arrestato un 38enne

Avrebbe picchiato la ex compagna, una donna di 35 anni incinta al quarto mese di gravidanza, e sua madre, utilizzando anche il manico di una scopa, per poi spingerla giù dalle scale. Con queste accuse, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, un uomo di 38 anni è stato arrestato a Livorno.I reati contestati sono maltrattamenti, lesioni, violenza privata e stalking. La donna, con ferite e traumi al volto, è stata ricoverata in ospedale. Secondo i medici la gravidanza non avrebbe subito conseguenze.