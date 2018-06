Va in montagna con la moto a soli 16 anni: baby centauro si schianta e muore

LIVIGNO - Un sedicenne è morto oggi nello scontro fra la sua moto e un'auto a Trepalle, nel comune di Livigno (Sondrio). Lo riferisce il 118 arrivato sul posto anche con l'elisoccorso. Per il ragazzo, però, non c'è stato nulla da fare.



E' successo in via Statale 6651 verso le 14.50 di mercoledì 27 giugno. Nello schianto ad avere la peggio è stato il giovane che si trovava in sella alla due ruote, un ragazzo di appena 16 anni. Per lui non c'è stato nulla da fare. Vani i soccorsi accorsi sul luogo del fatale incidente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con automedica ed elisocorso. Da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA