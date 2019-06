Schianto fatale: l'investitore litigava con l'ex fidanzata «Ha fatto apposta il frontale»

TREVISO - «Ha sterzato di colpo a sinistra quando gli ho detto che fra noi era finita. Poi lo schianto e la tragedia», sarebbero state queste le parole che la ragazza di 21 anni coinvolta nello schianto costato la vita a una 62enne trevigiana, Giuseppina Lo Brutto, avrebbe confidato a un medico soccorritore. La procura sentirà i testimoni ancora in gravi condizioni in ospedale.

Tragedia della strada a Povegliano nella notte: l'incidente in via Capitello, frazione di Sant'Andrea. Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte. La vittima è Giuseppina Lo Brutto, una donna di 62 anni, residente a Treviso, che era alla guida. Ci sono anche 3 feriti gravi: un 21enne, B.C., un uomo di 68 anni, F.C., che viaggiava con la donna deceduta come passeggero e un'altra ragazza ventenne. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto nel Trevigiano: distrutte le auto coinvolte, come racconta Il Gazzettino.