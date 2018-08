Litiga con il figlio, si sente male e muore Aveva solo 48 anni

di Marilù Musto

Muore durante la discussione . E' successo a Trentola Ducenta pochi minuti fa, in un'abitazione in via Indipendenza. Padre e figlio hanno litigato con toni agitati, lanciadosi probabilmente degli oggetti, ma a un certo punto il padre, Francesco Argenziano di 48 anni ha perso i sensi ed è morto. Sul posto, il medico legale che ha il compito di stabilire se la morte è stata provocata da una colluttazione o un malore.