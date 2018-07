Litiga con il compagno mamma 23enne si impicca accanto al suo bambino

di Alessia Strinati

dopo una notte brava e si. Agnieszka Giza, una giovane mamma di 23 anni, è stata trovata priva di vita vicino al figlio da alcuni operai che erano andati in casa sua per riparare una porta rotta.La donna aveva fissato da tempo un appuntamento con la ditta, così la mattina successiva alla notte incriminata, due uomini hanno iniziato a suonare non ricevendo però alcuna risposta. Dopo diversi tentativi, ma soprattutto dopo aver sentito il pianto disperato del bambino, hanno deciso di chiamare i soccorsi che una volta entrati nell'appartamento hanno trovato il corpo della giovane ormai privo di vita.Agnieszka, che viveva a Cheshire, la sera prima avrebbe avuto una brutta discussione con il compagno. I due sarebbero tornati a casa ubriachi e avrebbero iniziato a litigare, fino a quando lui non è uscito di casa per passare la notte fuori. Presa dalla disperazione, come riporta anche il Daily Mail , la 23enne, avrebbe compiuto il folle gesto.