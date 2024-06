Lite tra vicini di casa, 56enne spara alla testa del suo vicino: il proiettile lo ferisce solo di striscio

Ha litigato con il vicino di casa, un uomo di 56 anni di nazionalità egiziana. Poi, accecato dall'ira, ha impugnato una pistola e gli ha sparato: il proiettile, fortunatamente, ha solo ferito di striscio alla testa il nordafricano. L'aggressore, un uomo di nazionalità albanese le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato arrestato dai carabinieri.

La fuga in casa

L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, in via Gravellona a Vigevano (Pavia). Non sono ancora chiare le ragioni del litigio che hanno spinto il cittadino albanese a sparare contro il vicino. L'egiziano si è poi barricato con la sua famiglia all'interno della propria abitazione. Il vicino ha cercato di entrare, con toni minacciosi. Poco dopo sono giunti sul posto i carabinieri, che sono riusciti a far recedere l'albanese dalle sue intenzioni. L'uomo a quel punto è stato arrestato. Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118: le sue condizioni non sembrano preoccupanti.