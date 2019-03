Lite per il fumo in sala d'aspetto, spruzza lo spray urticante in faccia: denunciata

SAN BONIFACIO - Una donna vicentina di 51 anni è stata denunciata dai Carabinieri di San Bonifacio (Verona) per lesioni personali aggravate. Mentre si trovava nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria di San Bonifacio , la 51enne ha spruzzato con una bomboletta dello spray urticante sul volto di un'altra donna, intervenendo in una lite a difesa del marito, che aveva invitato un altro uomo a uscire perché stava fumando. L'intervento dei militari dell'Arma ha placato gli animi e la donna è stata denunciata, mentre la vittima dell'aggressione è stata visitata dai sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di San Bonifacio, dove le è stato riscontrato un eritema congiuntivale bilaterale, giudicato guaribile in 10 giorni.

