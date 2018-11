Lite tra trans a colpi di vetri di bottiglia un ferito grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violenta lite traquesta mattina su via dei Pioppi dove una residente ha segnalato alla Polizia la presenza di una persona che camminava per strada con le gambe coperte di sangue e chiedeva disperatamente aiuto. Poco prima verso le 7 in via dei Pioppi, all'angolo con via Palmiro Togliatti, c'era stata una violenta lite tra due trans a colpi di cocci di bottiglia. Molti residenti hanno udito le urla provenire dalla strada, poi il sangue sull'asfalto e il trans più grave che camminava per strada e chiedeva soccorso. L'altro invece era scappato.Sul posto è giunta subito la polizia e un'ambulanza che ha soccorso il colombiamo 48enne, trasferito al policlinico Casilino dove i medici hanno riscontrato diverse ferite, ricucite con molti punti di sutura. L'altro trans è stato rintracciato e portato in casema per accertamenti. La polizia sta cercando capire il motivo della lite. Via dei Pioppi nel tratto che incrocia la Palmiro Togliatti è stata transennata e chiusa al traffico dalla polizia municipale del V Gruppo Casilino per consentire alla polizia scientifica di effettuare i rilievi. E' stata riaperta poco dopo le 11 di questa mattina