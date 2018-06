Litiga con il presunto amante della compagna e gli sfonda casa: lui reagisce e gli spara

I carabinieri della nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frascati e della stazione di Rocca Priora hanno arrestato un 51enne ristoratore dei castelli romani e un 52enne di Rocca Priora, al termine di una lite tra i due per motivi di gelosia.

Ieri pomeriggio, il 52enne presumendo una relazione tra la sua donna e il ristoratore, si è recato da quest'ultimo, prima presso la sua attività commerciale, facendo una scenata e minacciandolo di morte, e successivamente lo ha raggiunto a casa. Presso l'abitazione del ristoratore, l'uomo ha fatto di tutto per cercare di entrare in casa, danneggiando e sfondando la porta d'ingresso dell'abitazione, costringendolo a restare dentro l'abitazione con violenza e minaccia.



Dall'interno di casa, il ristoratore ha risposto esplodendo un colpo di pistola che ha ferito, per fortuna, di striscio l'aggressore. A quel punto, l'uomo ferito, dopo aver fatto ulteriori danni nel cortile dell'abitazione con la sua auto, è rientrato a casa propria e ha chiamato i carabinieri.



I militari coordinati dalla procura di Velletri hanno arrestato entrambi. Il ristoratore 51enne per tentato omicidio e l'uomo geloso per violazione di domicilio e violenza privata. L'arma utilizzata per fare fuoco è risultata essere stata detenuta illegalmente dal ristoratore, come pure una doppietta e una carabina trovate dai carabinieri in casa. Il ferito, visitato all'ospedale di Frascati, ha riportato «una ferita lacero contusa al braccio destro», giudicata guaribile in giorni 10 giorni.

