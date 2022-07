Ucciso per aver cercato di sedare una lite tra moglie e marito: l'uomo accoltellato un parcheggio

PARMA Una lite tra moglie e marito finita in tragedia a Parma: ucciso un uomo che cercava di separarli. Omicidio nella tarda serata di ieri a Gaione, frazione di Parma. Accoltellato da un connazionale un moldavo di 35 anni: il fatto è avvenuto in un parcheggio, verso le 22.30.

La ricostruzione dell'accaduto

Da quanto ricostruito la vittima sarebbe intervenuta in mezzo a un litigio tra due coniugi, suoi conoscenti, cercando di difendere la donna da un'aggressione. L'uomo, collega di lavoro dell'altro, è stato accoltellato a morte dal marito della donna. Quest'ultimo poi è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni e lo hanno portato in caserma, in collaborazione con la squadra mobile, che procede, e col coordinamento della Procura.