Lite in strada per la viabilità, uomo conficca un coltello sul cofano dell'auto

MONTESILVANO - Nella lite tra due automobilisti ci rimette la vettura, su cui uno dei contendenti ha conficcato un coltello. E' successo ieri pomeriggio in strada a Montesilvano (Pescara), per questioni di viabilità. Due uomini hanno preso a litigare in via Vestina per motivi di traffico. I contendenti si sono picchiati e uno dei due è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici. Il 118 ha inviato un'ambulanza che ha trasportato l'uomo in ospedale: un 32enne di Roseto. Proprio durante la lite sarebbe stato estratto un coltello, che è stato conficcato in un'auto, come accertato in un secondo momento dai militari. Ultimo aggiornamento: 10:48