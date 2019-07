Lite dopo la sagra. Prende il fucile a canne mozze: spari all'auto di tre ragazzi

di Cristina Antonutti

MORSANO/SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Dopo la lite in strada, imbraccia uncaricato acontro l'di tre giovani tra i 20 e 36 anni di San Michele al Tagliamento. È successo sabato notte a Saletto e il protagonista èche i carabinieri hanno arrestato per resistenza, minaccia aggravata e detenzione illegale di armi. Oltre al fucile a canne mozze deteneva un fucile monocanna calibro 28, una carabina calibro 22 e 267 cartucce. Toneguzzo, interrogato sabato dal sostituto procuratore Federico Baldo, sostiene che le armi appartenevano al padre deceduto da tempo. «Ha spiegato che è stato provocato e ha reagito - afferma il suo legale, Anna Micossi - Ha mirato solo all'auto, voleva fermarli prima che potessero fare qualcosa di peggio». Oggi Toneguzzo affronterà l'udienza per la convalida