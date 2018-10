Listeria nel salmone affumicato, 4 morti per colpa del batterio killer

di Alessia Strinati

Allarmein alcune confezioni diche avrebbe causato la. Le vittime ci sono state in Danimarca, Germania e Francia dove si è sviluppato un focolaio di listriosi provocato, secondo le autorità danesi, da un lotto di salmone affumicato prodotto in Polonia dall’azienda BK Salmon.A diffondere la notizia è stata l’Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) attraverso un comunicato congiunto. Gli esami hanno confermato che il ceppo di listeria sarebbe stato lo stesso in tutte le nazioni, cosa che ha quindi fatto risalire la causa alla fabbrica di lavorazione del prodotto. Secondo l’Ecdc con ogni probabilità esiste una contaminazione ambientale nell’impianto polacco dove viene prodotto il salmone affumicato.Nel salmone affumicato spesso si registra la presenza di listeria a causa dell'affumicatura che sempre più spesso viene eseguita a freddo e non a caldo. Nel secondo caso, infatti, grazie alle elevate temperature, il batterio muore e non ci sono rischi per la salute dei consumatori.