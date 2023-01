Morta la figlia di Elvis: Lisa Marie Presley stroncata da un infarto a 54 anni. La notizia è stata resa nota dall'Associated Press. «È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato», ha detto la madre Priscilla Presley, moglie di Elvis, in un comunicato. «Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto». L'annuncio della morte arriva poche ore dopo la notizia del ricovero d'urgenza in ospedale per un arresto cardiaco.

La donna è deceduta dopo qualche ora di coma farmacologico. È stata la domestica a trovarla «priva di sensi» nel suo letto e poi l'ex marito, Danny Keough che vive con lei a Los Angeles. Era rientrato dopo aver accompagnato i loro figli a scuola e ha chiamato l'ambulanza. Inutile il tentativo dei medici di applicarle un pacemaker.

Aveva partecipato ai Golden Globes

Martedì sera Lisa Marie Presley aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globes, durante la quale Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione di Elvis nell'omonimo film di Baz Luhrmann. Pochi giorni prima, l'8 gennaio, aveva celebrato a Graceland, la villa di Elvis a Memphis, in Tennessee, l'anniversario della nascita di suo padre.