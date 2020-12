Lilli Gruber e Maria Elena Boschi, lo scontro in tv: «Più interessata alle mie foto che al Recovery Fund»

L'intervista di Lilli Gruber a Maria Elena Boschi ha scatenato le polemiche. La deputata, ospite di Otto e Mezzo su La 7 ieri sera, ha criticato la conduttrice al termine della sua partecipazione al programma. «Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo Otto e Mezzo - ha scritto su Twitter - Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta. Per Lilli Gruber è più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del Recovery Fund. Mi spiace per gli ascoltatori».

LA VICENDA Le foto che avrebbero avuto la priorità nel talk sono gli scatti pubblicati sul settimanale "Chi" che ritraggono Boschi al parco con il fidanzato Giulio Berruti senza mascherina. «Vige l'obbligo di indossarla, perché non lo avete fatto?», ha chiesto Gruber. «Ce l'avevamo, l'abbiamo abbassata per fare un selfie un minuto. Eravamo all'aria aperta da soli e siamo congiunti. Noi non abbiamo preso la multa e altre coppie sì? Noi rispettiamo sempre le regole, abbiamo abbassato la mascherina un attimo in quell'occasione. La ringrazio per la possibilità di far questa precisazione, però credo che con centinaia di morti ogni giorno mi piacerebbe parlare dei soldi del Recovery Fund piuttosto che di quelle foto», ha replicato la parlamentare di Italia Viva.



Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori 🤷‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020

LA POLEMICA La polemica è arrivata sui social e in molti hanno espresso il loro sostegno a Maria Elena Boschi criticando l'atteggiamento di Lilli Gruber, giudicata più accomodante con altri ospiti. E si scatenano le accuse di sessismo. «Il momento più basso della carriera della Gruber, ridottasi a fare agguati fascisti ad un altra donna, senza lasciarla parlare e mostrando le foto della sua intimità per attaccarla sul nulla», è uno dei tweet.

La vicenda finisce in tendenza. «Imbarazzante Lilli Gruber che, mentre la Boschi cercava di parlare di politica, la interrompeva per "discutere" di gossip e mascherine con il fidanzato». Prende le difese di Boschi la collega di partito, la ministra Teresa Bellanova: «Lilli, perché tanto livore? Perché trascendere nella vita privata delle persone quando con la capogruppo alla Camera di Iv potevi chiarire le posizioni politiche, anziché passare il tempo a chiederle del fidanzato? È una opportunità persa per approfondire e dispiace».

I TWEET Una critica bipartisan, dal momento che anche Guido Crosetto - fondatore di FdI interviene: «Non ci crederete, ma prima del suo passaggio al Parlamento Europeo, Gruber faceva la giornalista». E ancora la senatrice renziana Laura Garavini aggiunge: «Triste che sia una giornalista donna che a corto di argomenti sui contenuti politici, si inventa inesistenti motivi di attacco nella vita privata di un'altra donna, pur di cercare di denigrarla. Non ti curar di loro Maria Elena. Il tuo sorriso è la migliore risposta». C'è anche, tuttavia, chi si scaglia contro Boschi chiamando in causa la crisi istituzionale: «C'è poco da parlare con chi minaccia di staccare la spina al governo!!!».

Vi sembrerà impossibile e non ci crederete ma la Gruber, anni fa, prima del passaggio in Parlamento Europeo, faceva la giornalista. 😉 — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) December 8, 2020

