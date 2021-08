Il massaggio facciale usando il cucchiaio, un esercizio semplice per mantenere la pelle iper-tonica

ANCONA - Nel mezzo dell’estate caliente, perché non concederci un bel massaggio facciale con il cucchiaio? Niente di complicato. Tutt’altro. Per mantenere soda e giovane la pelle, ci vuole costanza. Proteggersi dal sole, una dieta ricca di vitamine, integratori e una routine di bellezza studiata ad hoc sono alcuni dei fattori che contribuiscono a rendere l’epidermide luminosa ed elastica. Ma ci sono anche tecniche facciali il cui intento è proprio quello di mantenere la cute iper tonica.



È un tipo di massaggio fai da te, efficace e si può fare a casa. Non ha costi aggiuntivi. Si concentra su alcune parti del viso per prevenire i segni dell’invecchiamento. Il trattamento, consigliato dal truccatore tedesco Renè Koch, è già molto noto in tutto il mondo. I benefici sono svariati. Anzitutto, rassoda in profondità la pelle e le restituisce luminosità. Ma non solo. Massaggiarsi il viso con dei cucchiai consente anche l’eliminazione dei liquidi dai tessuti, diminuisce le borse e le occhiaie. E ancora: provvede ad eliminare le tossine che si sono via via accumulate, stimola la circolazione sanguigna, dona elasticità e tonicità al viso. E poi aiuta a prevenire le rughe e i segni di espressione, rigenera la pelle del volto e diminuisce le infiammazioni.



Il massaggio del cucchiaio è facile e bastano dieci minuti per realizzarlo. I risultati potranno essere visibili dopo circa 12 giorni ma questo dipende anche e soprattutto dal tipo di pelle. Per metterlo in pratica, occorrono solo 2 cucchiai, alcol, un bicchiere di acqua fredda di 200 ml, dei cubetti di ghiaccio e una tazza di olio di oliva pari a circa 224 grammi. Fin qui, gli ingredienti. Per quanto riguarda la pratica, il primo passo è disinfettare i cucchiai con l’alcol e poi metterli in un bicchiere d’acqua con cubetti di ghiaccio. È sufficiente lasciarli così per qualche minuto e, intanto, pulire il viso dal trucco e, comunque, da ogni altro residuo. Quando i cucchiai si sono raffreddati, vanno messi sulle palpebre superiori e vanno tenuti per circa 15 secondi. Quindi, bisogna farli raffreddare di nuovo, e ripetere il procedimento per 5 volte. Lo stesso trattamento va fatto anche per le palpebre inferiori per occhi infiammati e occhiaie.



Dopo questo passaggio, occorre mettere i cucchiai in una tazza con olio di oliva caldo ma non troppo, quindi va lasciato lì per qualche secondo e poi si può iniziare il massaggio seguendo le linee principali del viso. Ovvero: sulla parte superiore del volto verso le tempie e la radice dei capelli, un movimento circolare sulle palpebre, dall’angolo interno verso l’esterno, sulle guance, nella zona T del viso e sul naso verso i lati. E poi, dal mento verso l’alto e dalla base del collo fino al mento. Da sottolineare: ogni movimento con il cucchiaio va ripetuto tra le 5 e 10 volte per ogni parte. Finito il trattamento, aspettare 5 minuti e poi sciacquare la pelle con acqua tiepida.

