Lievito fresco introvabile nei supermercati, assalto anche alla farina: «È la nuova Amuchina»

Anche io farei la pizza in casa se non fosse finito il lievito (di ogni tipo) in entrambi i supermercati del mio borgo, fuck my life — chiara💫 (@chiarappt) March 15, 2020

Non solo tutto Twitter sta facendo la pizza ma a quanto pare tutta Italia dato che ho fatto la spesa e le uniche cose che non ho trovato sono stati lievito fresco e mozzarella da pizza lol gli italiani davvero non vivono senza pizza — mela🧚‍♀️ (@xmelaniehere) March 15, 2020

Dopo mascherine e amuchina,

nemmeno il lievito di birra di trova più! — C (@CG1606) March 15, 2020

Raga ma io mi sto sentendo male, tantissima gente oggi ha fatto la pizza TANTISSIMA i supermercati senza lievito e farina io sto male NOI ITALIANI SIAMO TUTTI UGUALI TUTTI UGUALI SABATO SERA SEMPRE E SOLO PIZZA SIAMO MERAVIGLIOSI — [Righetto] (@Ri_Ghetto) March 14, 2020

Mio padre lavora in un supermercato e mi ha detto che in 3 giorni sono finiti 20kg di lievito 💀 pic.twitter.com/LkYUSjk2Iv — ele ||-// (@btwcolin) March 15, 2020

infatti mia madre riporta che il lievito di birra costa quanto l'amuchina ed ha la stessa disponibilita' nei negozi — Otrebor Acnaram (@Marankesh) March 15, 2020

nei supermercati. Gli italiani costretti a stare a casa sembra abbiano riscoperto - o scoperto per la prima volta - il piacere di mettere le mani in pasta e preparare da soliin genere. E così, autocertificazione alla mano per raggiungere l'alimentari, nel carrello della spesa i due ingredienti "poveri" sono diventati oggetto del desiderio da Nord a Sud.Introvabili, complice ilche va a braccetto con la pizza.Se non puoi andare a mangiarla in pizzeria, e non puoi fartela portare a casa, allora perché non provare a farsela da sé? Sui social è stato tutto un susseguirsi di panetti in lievitazione, conditi con classico pomodoro e mozzarella o con ingredienti che hanno dato libero sfogo alla creatività.E proprio sui social la carenza diin negozi di alimentari e supermercati non è passata inosservata, scatenando una raffica di tweet:Ma non disperiamo, il lunedì si avvicina e anche l'arrivo dei rifornimenti al supermercato.