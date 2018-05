Sparatoria a nel centro di Liegi: uccisi due poliziotti e un passante. Il killer urlava «Allah Akbar»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre persone sono morte in unaavvenuta nel centro di, in Belgio. Si tratta di duee un passante.Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, aveva preso in ostaggio una donna ma è stato 'neutralizzato'. Testimoni riferiscono che l'uomo urlava «Allah Akbar».L'uomo che ha aperto il fuoco era stato fermato per un controllo di routine davanti al liceo Léonie de Waha. Questa la prima ricostruzione dei fatti fornita dal quotidiano belga 'Le Soir'. Avvicinato da due agenti, sarebbe riuscito a disarmare uno dei due e ad aprire il fuoco. Successivamente ha preso in ostaggio la donna delle pulizie, che si trovava all'ingresso dell'edificio, e sarebbe rimasto chiuso con lei nella hall del liceo prima di essere neutralizzato dalle forze dell'ordine. La donna è sana e salva.