Incendio all'hotel Excelsior: prende fuoco un frigo gelati nelle cucine /Foto

LIDO DI VENEZIA - La notte scorsa alle 3.15, i vigili del fuoco sono stati allertati per un principio d’all’interno di una delledell’. Un addetto alla sicurezza dell’albergo è subito intervenuto con un estintore spegnendo le fiamme.I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento del lido con due automezzi e per precauzione anche un’autopompa lagunare da Venezia, hanno messo in sicurezza i locali della cucina. Hanno provveduto a portare fuori all’esterno il frigo interessato dal malfunzionamento ad areare ie a controllare il perfetto funzionamento di tutti gli impianti. Le cause del principio d’incendio che ha interessato il motore del frigo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto il direttore dell’hotel.. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.