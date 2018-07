Lidl ritira due prodotti surgelati a rischio per la salute: ecco perché

Due prodotti surgelati a marchio Freshona nei punti vendita Lidl della sola Sicilia sono stati ritirati - così come ha fatto Findus per 14 lotti di minestroni surgelati - a scopo precauzionale per rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes.



L'annuncio da parte della GREENYARD N.V., è sul sito della Lidl. Questi i lotti: Art. 79520 «Freshona» Mais surgelato, 450g Codice a barre 20417963; Art. 12105 «Freshona» Mix di verdure surgelate, 1000g - Assortimento Gemsemix - Mix di verdure Codice a barre 20039035.

