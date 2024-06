Cancel culture, libri per bambini di Jules Verne e Raymond Briggs ritirati dalle biblioteche pubbliche inglesi perché considerati razzisti

Finiscono all'indice diversi libri di Jules Verne, Raymond Briggs e David McKee. Si tratta di volumi illustrati e fumetti rivolti a bambini e ragazzi che sono stati ritirati da alcune biblioteche pubbliche del Regno Unito dopo le segnalazioni presentate anche da un solo utente per i contenuti giudicati «razzisti» e «discriminatori» in base alla sensibilità attuale. È quanto si legge sul sito del Times, secondo cui si tratta di un nuovo caso di "cancel culture" in azione in nome del politicamente corretto dopo le polemiche sulle revisioni linguistiche e le correzioni nelle opere di grandi autori, inclusi Roald Dahl, Ian Fleming e Agatha Christie.

Books by authors including Raymond Briggs, David McKee and Jules Verne have been removed from public libraries after just a single customer complaint ⬇️ https://t.co/cKyH8uJUth — The Times and The Sunday Times (@thetimes) June 3, 2024

Il quotidiano si è rivolto a più di 200 biblioteche pubbliche chiedendo informazioni sui libri ritirati dal prestito e le relative ragioni. Fra quelli banditi c'è "Cinque settimane in pallone" (1863) di Verne, per i termini «negro» e «selvaggio» riferito alle popolazioni dell'Africa, o "Fungus the Bogeyman" (1977) di Briggs, contenente la parola «golliwogg», personaggio della letteratura per l'infanzia poi diventato bambola di pezza di colore nero considerato fortemente razzista, e anche un episodio della serie a fumetti dedicata agli X-Men.

Quanto rivelato dal Times ha suscitato le critiche da parte di esperti e professori, come Louise Cooke dell'università di Loughborough, secondo cui la crescente tendenza a rimuovere tutto ciò che potrebbe potenzialmente offendere un individuo, iniziata negli Usa e poi diffusasi nel Regno Unito, è «estremamente pericolosa».