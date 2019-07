Sara, promessa del nuoto stroncata dalla leucemia ad appena 17 anni

di Francesco Cavallaro

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Brillano gli occhi a mamma Monica e a papà Gianluca quando parlano della loro figlia Sara, 18 anni il prossimo 20 luglio, mancata nei giorni scorsi dopo un lungo periodo di malattia. Era una promessa del nuoto, si era distinta per alcuni risultati ritenuti, a ragione, ragguardevoli dagli addetti ai lavori. La giovane si è ammalata alle medie (ha frequentato la Valgimigli di San Tommaso). Tuttavia, non ha mai mollato di un millimetro, come tengono a precisare i suoi genitori. Dopo il diploma si è iscritta all'Istituto superiore Scalcerle di Padova, indirizzo Chimico-sanitario. Erano i suoi professori che le facevano lezione a casa o, durante la degenza al reparto di Oncoematologia Pediatrica, via skype.