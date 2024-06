Leonardo Donno, chi è il deputato del M5S coinvolto in una rissa alla Camera e portato via in carrozzina

Una rissa tra parlamentari è scoppiata nell'aula della Camera durante la discussione dell'autonomia differenziata e il deputato del movimento Cinque Stelle, Leonardo Donno, che stava cercando di dare una bandiera tricolore al ministro Roberto Calderoli, è stato colpito ed è caduto a terra. Subito dopo è stato portato via dall'aula in carrozzina. Secondo quanto riferito da Marco Grimaldi di Avs, a strattonare e colpire il pentastellato Donno sarebbe stato un deputato leghista, nel parapiglia delle proteste.

Chi è Leonardo Donno

Donno, nato a Galatina, il 21 luglio 1985, è un politico italiano, deputato della XVIII legislatura per il M5S. Diplomato presso l'istituto tecnico commerciale, avvia in giovane età un'attività nel settore degli impianti idraulici.

La politica

In occasione delle elezioni politiche italiane del 2018 si candida alle "parlamentarie" del M5S ricevendo 216 preferenze, alle spalle del parlamentare uscente Diego De Lorenzis; inserito in lista al terzo posto, viene eletto deputato nel collegio plurinominale Puglia - 02.

A giugno del 2022 viene nominato coordinatore regionale dei pentastellati in Puglia da Giuseppe Conte.

A seguito della caduta del governo Draghi, il 21 luglio 2022 vengono sciolte le Camere e indette nuove elezioni.

Si ricandida con il M5s. Alle "parlamentarie" interne al M5S risulta in Puglia il più votato tra i candidati alla Camera dei Deputati, ottenendo 944 preferenze (oltre quattrocento preferenze in più rispetto alla seconda candidata).

Capolista per il Movimento nel collegio Camera dei deputati P04 plurinominale in Puglia, alle elezioni politiche del 2022 viene rieletto deputato per il secondo mandato.