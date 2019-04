Una storia drammatica Lei lo lascia, lui la stupra e invia agli amici il video

di Mary Liguori

Lei lo lascia, lui la picchia, la stupra e dopo averla filmata in atteggiamenti intimi, invia ai suoi amici i video. È stato bloccato stamane dai carabinieri dopo un’indagine lampo avviata il 29 marzo in seguito alla denuncia della vittima. La donna, casertana, aveva lasciato il compagno nell’inverno scorso e da quel momento è iniziato un incubo. Lui l’ha perseguitata, costretta a subire atti sessuali, obbligata a dargli del denaro. Infine ha inviato via chat i filmati in cui faceva sesso con lei. I video sono stati trovati sui cellulari di diversi conoscenti della vittima e sono ora in corso indagini che stabiliranno se qualcuno li abbia messi in rete.La tragedia di Tiziana Cantone, che si tolse la vita perché i suoi video privati erano finiti su internet, aleggia su questa vicenda come su tante altre dello stesso tipo. Ma ora anche chi detiene materiale hard rubato alle vittime rischia grosso. Per adesso ne risponde solo l’ex compagno, arrestato su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Maria Antonietta Troncone. L’uomo è stato ammanettato e rinchiuso a Poggioreale dai Carabinieri della tenenza di Caivano. Abitava ad Afragola.