Pistoia, lei ha un infarto, lui si sente male: anziani coniugi muoiono a pochi minuti di distanza

PISTOIA - Dopo aver passato tutta la vita insieme, sono morti a pochi minuti di distanza: i protagonisti della triste vicenda, avvenuta a Montale, in provincia di Pistoia, sono due coniugi, Marcello e Giovanna. 87 anni lui, 86 anni lei: una vera tragedia per la sua famiglia e per il figlio Giacomo, che per entrambi ha organizzato un unico funerale.







Marcello doveva andare in ospedale per operarsi ad una gamba: ma mentre era sull'ambulanza, insieme alla moglie, quest'ultima ha avuto un infarto. In quel momento il marito, vedendo la moglie in quelle condizioni, si è sentito male anche lui. Poco dopo, ricoverati all'ospedale San Jacopo, entrambi sono deceduti: una tragica fatalità che ha sconvolto medici e infermieri della struttura, racconta il quotidiano La Nazione.