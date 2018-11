Attraversa la strada mamma di 47 anni travolta e uccisa dal furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGNARO - Incidente mortale a Legnaro, nel Padovano. A perdere la vita nella notte, 47 anni di Legnaro, sposata, madre di una figlia. Venerdì sera lungo via Romea è stata investita da un furgone mentre stava attraversando la strada. Portata in ospedale in condizioni disperate, è deceduta nella notte. Rilievi della Polizia stradale di Piove di Sacco.